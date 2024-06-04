Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковым похищением людей

Мошенники стали использовать против россиян схему выманивания денег с поддельным похищением людей. Об этом заявил зампред Сбера Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

Как рассказал топ-менеджер, злоумышленники звонят, например, чьей-то маме, которая перевела деньги аферистам, и предлагают вернуть эти средства, поехав в другой город. При этом телефон с собой брать нельзя.

Женщина едет спасать деньги за тысячи километров, а в это время мошенники звонят ее родственникам. Они говорят, что вернуть родного человека можно, если перечислить такую-то сумму на такой-то счет, добавил Кузнецов.

«При нашем содействии правоохранительным органам удалось спасти человека и выйти на организаторов. Колл-центр, который готовил это и другие подобные преступления, базировался на территории России», — сказал зампред Сбера.

Он добавил, что несколько недель назад сотрудники полиции задержали 16 человек, причастных к этому мошенничеству.

В этом же интервью Кузнецов заявил, что на Украине в настоящее время против россиян работают около 350-400 мошеннических колл-центров. В них работают несколько сотен тысяч человек, каждый из которых может зарабатывать $3 тыс. в месяц.

Ранее в Башкирии задержали студента колледжа, помогавшего украинским мошенникам.