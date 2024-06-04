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Шаляпин обвинил Пугачеву в лицемерии: «Всем надоела»

Певец Шаляпин заявил об обиде на Аллу Пугачеву из-за «Фабрики звезд»

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии из-за того, что артистка отказалась брать его на «Фабрику звезд». Этим исполнитель поделился с YouTube-проектом «Фабрика звезд. Подкаст».

«Ее, видите ли, моя фамилия не устроила. Я на всю жизнь это запомнил. Она и Шамана не взяла», — вспомнил знаменитость.

Он возмутился, что Пугачева считала самой талантливой артисткой свою дочь Кристину Орбакайте. По словам звезды, она называла именно наследницу «самой голосистой» артисткой России, которая добилась всего самостоятельно. Он назвал поведение Примадонны лицемерным.

«Вопрос не в том, что она кланы устроила и всем надоела. Она предала страну. Мы что, должны ее хвалить за это?» — поделился певец.

Шаляпин подчеркнул, что любил и уважал Пугачеву до тех пор, пока певица не уехала из России после начала СВО.

До этого Прохор Шаляпин заявлял, что мог бы переспать с Пугачевой вместо Аллегровой. Он также добавил, что не хочет «хаять» Пугачеву и признался, что жалеет звезду, «растоптавшую свою карьеру под старость лет».

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