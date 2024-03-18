Россиянам рассказали, как самостоятельно справиться с весенней аллергией

При сложных формах аллергических реакций следует обратиться за помощью к врачу. Однако если состояние не такое опасное, то некоторые правила могут помочь аллергикам самостоятельно справиться с сезоном цветения и купировать наиболее неприятные симптомы, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

К симптомам весенней аллергии или поллинозу относятся заложенность и отечность носа, першение в горле, шелушение кожи, высыпания с зудом, также могут наблюдаться слабость, головокружение, утомляемость, тошнота, потливость. При этом температура при аллергии не поднимается, поэтому ее трудно спутать с простудой.

В сезон обострения аллергикам рекомендуется пореже выходить из дома, гулять лучше только в безветренную погоду и в закрытой одежде с длинными рукавами. Тональный крем в период весенней аллергии лучше заменить на легкую минеральную пудру – так к лицу не будет прилипать пыльца цветущих растений.

Дома аллергикам советуют применять очистители и увлажнители воздуха, реже открывая окна, чаще проводить влажную уборку. После прихода с улицы следует обязательно умываться, также лучше почаще принимать контрастный душ и отказаться от использования духов и употребления алкоголя.

Так как зачастую аллергены переносят животные, то весной специалисты советуют их чаще купать и расчесывать. Эксперты также считают, что аллергикам могут помочь противоаллергенные маски и назальные фильтры. А чтобы выбрать правильные противоаллергенные препараты, лучше обратиться к врачу.

Напомним, врачи также считают, что для облегчения симптомов аллергии на пыльцу растений нужно как можно чаще принимать душ, чтобы смыть с себя пыльцу растений, и стараться держать окна закрытыми.

Ранее эксперты назвали продукты, которые помогут пережить весеннюю аллергию.