Явка на выборах президента России превысила показатели 2018 года

Явка на выборах российского президента превысила показатели предыдущей президентской выборной кампании 2018 года. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.

Отмечается, что к 13:50 по московскому времени 66,07% россиян приняли участие в выборах президента. Также сообщается, что при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 7,74 миллиона человек выбрали своего кандидата. Дистанционно проголосовали 6,87% от общего числа избирателей в РФ.

До этого сообщалось, что в Магаданской области, на Сахалине и на Курилах ровно в 20:00 по местному времени (12:00 мск) закрылись все избирательные участки, завершились выборы президента России. Как рассказал председатель избиркома Магаданской области Николай Жуков, на 18:00 по местному времени (10:00 мск) в Магадане проголосовали более 74 тысяч граждан, то есть 71,5%.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Москве подсчитали голоса избирателей после двух дней выборов президента.