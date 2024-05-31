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В Москве пенсионерка поняла, что общается с мошенниками, и подшутила над ними

Пенсионерка из Москвы согласилась отдать мошенникам деньги и подшутила над ними

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Depositphotos

Пенсионерка из Москвы подшутила над мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Недавно с москвичкой связались лжесотрудники ФСБ. Они заявили женщине, что неизвестные пытаются снять деньги с ее банковского счета, поэтому накопления нужно перевести на новый и безопасный. Пенсионерка забрала из банка 250 тыс. рублей, но вовремя поняла, что ее пытаются обмануть.

В итоге пожилая женщина обратилась в полицию, и сотрудники МВД порекомендовали ей отказаться от запланированной встречи с «надежным человеком», однако заявительница решила поступить по-своему. В назначенное время она встретилась с курьером мошенников и передала ему пакет с нарезанной бумагой.

Как именно курьер отреагировал, заглянув внутрь пакета, не сообщается. Был ли он задержан полицейскими, которые были предупреждены о встрече жертвы и злоумышленника, также неизвестно.

Ранее мошенник под видом вампира из «Битвы экстрасенсов» обманул москвичку на деньги.

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