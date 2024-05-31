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В Литве не исключили, что Украина может нанести удары по Белоруссии

Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил удары ВСУ по территории Белоруссии

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Global Look Press

Украина должна иметь возможность защищаться. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Таким образом министр ответил на вопрос о возможности нанесения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белоруссии.

По мнению главы ведомства, украинские войска могут скорректировать цели, если Россия их перенесет «еще куда-нибудь».

«Если Россия <...> может перенести их еще куда-нибудь, то и <...> выбор целей должен быть также перенесен», — полагает Ландсбергис.

Перед этим министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что власти страны разрешили Украине использовать немецкое оружие для ударов по приграничной территории РФ.

В свою очередь глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что у Украины не должно быть ограничений в применении оружия, поставляемого странами Запада.

Ранее в Белоруссии рассказали, сколько раз с начала года граница страны нарушалась ВСУ.

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