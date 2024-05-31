Врач развеяла мифы о гастрите

Гастрит может не сопровождаться болями и не всегда приводит к язве. Об этих и других мифах NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова.

При гастрите не всегда беспокоят сильные боли. Кроме того, гастрит не всегда приводит к раку или язве (она может пройти сама). Однако это возможно, а потому при любых тревожных симптомах важно обратиться к врачу. Без лечения также возможны перитонит и внутренние кровотечения.

Врач добавила, что часто суп считают главным блюдом в лечебной диете при гастрите. Это не так, на самом деле важно избегать кислой, острой, горькой и слишком горячей еды, а также отказаться от газированных напитков.

До этого гастроэнтеролог Левитская рассказала, что главная причина гастрита — бактерия Helicobacter Pylori, которая связана с раком желудка. Некоторые аутоиммунные заболевания также могут повысить риск гастрита. Неправильное питание не может привести к заболеванию, подчеркнула врач.

Ранее врач назвала пищу, которую не следует есть вместе с богатыми железом продуктами.