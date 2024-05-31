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В Ярославле похитительницу двухлетней девочки заключили под стражу

СК РФ: в Ярославле похитительницу двухлетней девочки арестовали на два месяца

В Ярославле похитительницу двухлетней девочки с детской площадки арестовали, женщине предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ярославской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел 28 мая у дома на Московском проспекте. Обвиняемая увела с детской площадки двухлетнюю дочь знакомой. Женщина заранее планировала преступление. После похищения она переночевала с ребенком в общежитии у своих приятелей. После этого обвиняемая планировала забрать дошкольницу в Московскую область, где она работала и снимала жилье.

Свой поступок похитительница мотивировала тем, что это единственная для нее возможность иметь детей, а ребенку с ней будет лучше.

Ранее младенца нескольких часов от роду похитили из отделения для новорожденных.

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