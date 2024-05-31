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«Все повлюблялись»: учивший Заворотнюк Авангард Леонтьев о юности актрисы

Актер Авангард Леонтьев вспомнил, что Анастасия Заворотнюк всегда улыбалась

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Global Look Press

Преподаватель Анастасии Заворотнюк, народный артист России Авангард Леонтьев рассказал, как актриса начинала свою карьеру в театре после Школы-студии МХАТ. Его цитируют «Известия».

На первый курс Школы-студии МХАТ, которым руководил Леонтьев, Заворотнюк пришла в начале 1990-х годов.

«Она была очень хороша собой. Ей казалось, что этого было достаточно для того, чтобы продвигаться в профессии, но выяснилось, что этого недостаточно, что нужно еще иметь волю овладевать трудным», — вспоминает Леонтьев, отмечая, что это актрисе удалось.

По словам Леонтьева, актриса всегда улыбалась и вносила с собой праздник.

«Сама красавица и была всегда очень хорошо одета, и я даже помню ее красненькие туфельки, и как-то все это ладно было на ней, шло ей очень. Наши мальчишки все повлюблялись в Настю тут же», — делится актер.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне продюсер Юлия Солдина рассказала о работе с Заворотнюк.

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