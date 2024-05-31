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Экс-судья Шмидт заявил, что Польша пообещала США участвовать в войне против России

Экс-судья Шмидт: Польша обязалась перед США участвовать в войне против РФ

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Информационное агентство БелТА/belta.by' class="item-image" >
Информационное агентство БелТА/belta.by

Польша обязалась перед Соединенными Штатами участвовать в войне против РФ в случае необходимости. Об этом заявил бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт в эфире Первого канала.

Он вспомнил, что президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск встретились с лидером США Джо Байденом в марте. По сведениям Шмидта, тогда Польша обязалась участвовать в войне против России, если бы такая воля была выражена со стороны Соединенных Штатов.

31 мая постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что атаками на территорию РФ Запад перешел обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошел в своей агрессии к последней черте.

В этот же день венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что НАТО в настоящее время готовится к вооруженному конфликту с РФ.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что военные учения НАТО в Литве стали предупреждением России.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдом решение конфликта на Украине расширением миссии НАТО.

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