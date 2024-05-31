Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

close
100%
РИА Новости

Российские средства ПВО сбили еще один беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 16:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве.

В этот же день силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Кроме того, утром 31 мая была пресечена попытка украинской армии совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Татарстана. Подробности рассказали в Минобороны РФ.

Ранее обломки сбитого в Казани беспилотника сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами