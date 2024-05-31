Средства ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили еще один беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 16:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве.

В этот же день силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Кроме того, утром 31 мая была пресечена попытка украинской армии совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Татарстана. Подробности рассказали в Минобороны РФ.

Ранее обломки сбитого в Казани беспилотника сняли на видео.