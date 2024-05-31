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Путин поручил регулярно проводить Всемирный фестиваль молодежи в РФ

Путин распорядился устраивать Всемирный фестиваль молодежи в РФ раз в шесть лет

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Пресс-служба ВФМ-2024

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проведение Всемирного фестиваля молодежи в стране раз в шесть лет. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В последний раз Всемирный фестиваль молодежи состоялся в период с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Ожидается, что следующее подобное мероприятие пройдет в 2030 году.

«Предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерации следующих международных мероприятий: Всемирного фестиваля молодежи — один раз в шесть лет <...> (количество участников — до 20 тыс. человек)», — говорится в перечне поручений президента.

Ответственными за исполнение поручения были назначены правительство страны и администрация главы государства. Первый доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июля 2029 года.

Кроме того, Путин распорядился создать международную ассоциацию детских организаций. Учредителем организации должно быть назначено «Движение первых», а отчет о ее создании необходимо представить до 1 июля 2024 года.

Ответственными за реализацию этой инициативы президент назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и первого заместителя своей администрации Сергея Кириенко. Аналогичная задача была поставлена перед председателем правления «Движения первых» Григорием Гуровым.

Ранее Путин одобрил идею организовать инспекцию работы органов опеки в РФ.

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