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Москалькова подарила УК РФ двум впервые голосующим подозреваемым

Москалькова подарила УК РФ двум впервые голосующим заключенным «Бутырки»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова нанесла визит на избирательный участок в «Бутырке», где подарила уголовный кодекс РФ и Конституцию двум подозреваемым, голосующим на выборах президента страны впервые. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в СИЗО-2 города Москвы, который традиционно называется «Бутыркой», мы наблюдаем, как проходит голосование», – сказала Москалькова.

Во время посещения изолятора омбудсмен отметила важность того, чтобы все категории граждан, имеющие право на участие в выборах, воспользовались им.

Москалькова сказала, что не ожидала такой активности, так как большой поток подозреваемых и обвиняемых изъявили желание проголосовать.

Голосование на выборах президента России проходит с 15 по 17 марта , в том числе в формате онлайн.

За пост главы государства впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее певец SHAMAN перекрестился и опустил бюллетень в урну.

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