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Сталкера, который послал жертве слепок своего пениса, отправили на год в тюрьму

Британец с 9 судимостями отправил девушке слепок пениса и вновь попал в тюрьму

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Dyfed-Powys Police

В Уэльсе осудили мужчину, который преследовал женщину и отправил ей в качестве подарка слепок своего пениса. Об этом сообщает Metro.

В июле прошлого года 39-летнего Бобби Уильямса из Ньюпорта, который неоднократно проникал в дом жертвы и долгое время следил за ней, признали виновным в незаконном преследовании. По решению суда мужчина не мог находиться рядом с женщиной и поддерживать с ней контакт в каком-либо виде, но уже через несколько недель он нарушил запрет и стал писать потерпевшей в Snapchat.

Бобби послал ей в подарок слепок своего пениса, выкрикивал в адрес жертвы словесные оскорбления, когда она гуляла на пляже, и вновь был арестован. На вопросы следователей Уильямс отвечал «без комментариев», но в итоге признал себя виновным в преследовании и в пяти случаях нарушения запретительного приказа. Ранее он был девять раз судим за 22 преступления, совершенных в период с 2002 года по 2023-й.

На суде потерпевшая сказала, что чувствовала себя узницей, запертой в собственном доме. Юрист подсудимого сообщил, что его подзащитный хотел бы извиниться за свои действия и что ему стыдно за то, как он с ней обращался. Судья заключил, что Бобби был зациклен на своей жертве, и приговорил его к 12 месяцам тюремного заключения.

Ранее москвич полгода преследовал бывшую девушку и заставил ее взять на себя кредит.

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