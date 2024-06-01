С Анастасией Заворотнюк прощаются в открытом белом гробу

С актрисой Анастасией Заворотнюк прощаются при открытом белом гробе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Поклонники проходят мимо гроба в Покровском ставропигиальном женском монастыре. Рядом с гробом установлены заграждение и охрана, за заграждением стоят близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Московской области. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.

Прощание с актрисой проходит 1 июня. Среди приехавших проститься с актрисой — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певица Лолита, фигурист Илья Авербух, геенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.