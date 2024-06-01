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Женевский автосалон прекратил свое существование

Руководство Женевского автосалона отказалось от дальнейшего проведения выставок

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Женевский автосалон полностью прекратил свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства автосалона. Ни в 2025 году, ни в следующие годы автомобильных выставок в Женеве проводиться не будет.

«Этот шаг, подводящий черту под 120-летней историей знаменитых выставок, обусловлен неясной ситуацией в автомобильной промышленности, ослаблением интереса к крупным мероприятиям подобного рода в Европе и усилившейся конкуренцией со стороны других экспозиционных площадок», — говорится в сообщении.

Женевский автосалон впервые был проведен в 1905 году. Долгое время он считался одним из самых престижных в Европе смотров достижений мировой автоиндустрии.

В выставке в 2024 году приняли участие только два крупных автомобильных бренда из Европы и ни один крупный автопроизводитель Японии. Речь идет о Renault и Dacia. Остальные бренды, которые привезли свои автомобильные новинки - BYD, Isuzu, Lucid, MG Motor, Microlino и Pininfarina.

Ни BMW, ни Volkswagen Group, ни Mercedes-Benz не выразили желание поучаствовать в выставке. Это связано с тем, что за время, пока не проводился Женевский автосалон, он потерял свою известность и привлекательность.

До этого автомобильное шоу в Женеве, которое проводится с 1905 года, состоялось в 2019-м. В 2020 году из-за пандемии коронавируса его отменили впервые.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи дешевой версии кроссовера Voyah Free.

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