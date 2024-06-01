Авербух на прощании с Заворотнюк рассказал, чего не было у актрисы

Фигурист Илья Авербух на прощании с Анастасией Заворотнюк рассказал, чего не было у актрисы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По мнению Авербуха, Заворотнюк не дождалась главной в жизни роли.

«Она еще не сыграла свою главную роль. Но у нее есть всенародная любовь», — отметил он.

Авербух не сомневается, что к такому народному признанию, какое было у актрисы, стремится любой человек: и актер, и спортсмен. По его словам, каждый житель России знает, кто такая Заворотнюк.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Прощание с актрисой проходит в Покровском ставропигиальном женском монастыре при открытом гробе.

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.