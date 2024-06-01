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Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор

Путин позвонил Пашиняну и поздравил его с днем рождения

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Vladimir Voronin/AP

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

Отмечается, что Пашинян в ответ поблагодарил российского президента за поздравления и наилучшие пожелания.

Не так давно Путин поручил РЖД как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области на севере Армении из-за произошедшего 25–26 мая наводнения. Пашинян выразил за это признательность.

1 июня Пашиняну исполнилось 49 лет. Политик занимает пост премьер-министра Армении с 8 мая 2018 года.

Накануне, 31 мая, Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе беседы лидеры двух стран договорились продолжать двусторонние контакты на различных уровнях. 24 мая Путин с Лукашенко провели двухчасовые переговоры в узком составе в ходе визите российского лидера в Минск.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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