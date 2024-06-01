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В Совфеде предположили, что Макрон заранее был осведомлен о судьбе Трампа

Пушков: Макрону за несколько месяцев сообщили, как могут поступить с Трампом

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президента Франции Эммануэля Макрона несколько месяцев назад, в марте, проинформировали относительно судебного разбирательства и итогах суда над экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, вспомнив слова Макрона о том, что Трамп «не станет президентом».

«Удивительная информированность президента Франции... Но объясняется она просто: его уже тогда поставили в курс того, как намерены поступить с Трампом», — отметил Пушков.

В марте Пушков предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может знать об исходе выборов президента США и заговоре из-за его недавних высказываний.

Сенатор задался вопросом, что означает фраза Макрона о том, что Трамп не сможет стать президентом: это — очередная пустая фраза или французский президент проинформирован о заговоре.

Ранее в Совфеде посмеялись над Макроном после слов Саркози об Украине.

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