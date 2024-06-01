Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде отменили ракетную опасность

МЧC: в Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе власти отменили ракетную опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал находящихся дома не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице — спуститься в укрытие.

До этого стало известно, что средства ПВО 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также 1 июня губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами