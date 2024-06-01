В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе власти отменили ракетную опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал находящихся дома не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице — спуститься в укрытие.

До этого стало известно, что средства ПВО 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также 1 июня губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.