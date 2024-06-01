Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ поддержали решение Верховного суда о равноправии родителей при разводе

Кипшидзе: РПЦ одобряет решение ВС РФ о равноправии родителей в спорах о детях

close
100%
Freepik

Русская православная церковь поддерживает решение Верховного суда о равноправии родителей при определении места жительства ребенка при разводе. Такое мнение высказал замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы приветствовать решение Верховного суда по этому вопросу», — сказал Кипшидзе.

Он напомнил позицию РПЦ о том, что отец и мать обладают равной ценностью, при этом каждый из родителей имеет право на общение со своим ребенком.

Конфликты и судебные разбирательства родителей вокруг общих детей вызывают в Церкви сожаление. По словам Кипшидзе, подобные «войны» разрушают семейные ценности и преемственность поколений.

«Очень хорошо, что Верховный суд нашей страны юридически установил то, что мы всегда утверждали, — то, что и отец, и мать одинаково значимы для маленького человека», — резюмировал представитель РПЦ.

30 мая Верховный суд России установил равенство родителей в определении места жительства детей. Из решения следует, что при разводе супругов женщина не должна обладать приоритетом в получении права на проживание с ней детей, исходя только из того, что она их мать. А у детей, достигших 10 лет, обязательно нужно выяснять их мнение по этому вопросу.

Ранее Верховный суд выступил против прекращения дел о клевете после примирения сторон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами