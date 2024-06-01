В РПЦ поддержали решение Верховного суда о равноправии родителей при разводе

Русская православная церковь поддерживает решение Верховного суда о равноправии родителей при определении места жительства ребенка при разводе. Такое мнение высказал замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы приветствовать решение Верховного суда по этому вопросу», — сказал Кипшидзе.

Он напомнил позицию РПЦ о том, что отец и мать обладают равной ценностью, при этом каждый из родителей имеет право на общение со своим ребенком.

Конфликты и судебные разбирательства родителей вокруг общих детей вызывают в Церкви сожаление. По словам Кипшидзе, подобные «войны» разрушают семейные ценности и преемственность поколений.

«Очень хорошо, что Верховный суд нашей страны юридически установил то, что мы всегда утверждали, — то, что и отец, и мать одинаково значимы для маленького человека», — резюмировал представитель РПЦ.

30 мая Верховный суд России установил равенство родителей в определении места жительства детей. Из решения следует, что при разводе супругов женщина не должна обладать приоритетом в получении права на проживание с ней детей, исходя только из того, что она их мать. А у детей, достигших 10 лет, обязательно нужно выяснять их мнение по этому вопросу.

Ранее Верховный суд выступил против прекращения дел о клевете после примирения сторон.