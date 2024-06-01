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Россиянки вызвали автовышку, чтобы вытащить друга на прогулку

На Сахалине девушки вызвали автовышку, чтобы вытащить друга на прогулку

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«АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил»' class="item-image" >
Телеграм-канал «АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил»

На Сахалине две девушки вызвали автовышку, чтобы вытащить своего друга из квартиры на прогулку. Об этом сообщает «АСТВ.ру».

По информации издания, инцидент произошел 1 июня в городе Южно-Сахалинске. По словам очевидца, девушки рассказали, что их товарища закрыли в квартире друзья, а они очень хотели выйти с ним на прогулку. Россиянки не стали опускать руки и вызвали на место автовышку.

К дому подъехала спецтехника, водитель которой повел к окну сахалинца «люльку». Молодой человек аккуратно залез в нее и успешно спустился на землю, где его ждали смеющиеся подруги.

До этого в Екатеринбурге школьник вышел на прогулку с другом через окно. Несовершеннолетний вылез из окна второго этажа, спустился на табличку с адресом и некоторое время постоял на ней, а затем прыгнул в сугроб.

Ранее кубанская школьница полгода ходила с пулей в сонной артерии после прогулки с друзьями.

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