Россиянки вызвали автовышку, чтобы вытащить друга на прогулку

На Сахалине две девушки вызвали автовышку, чтобы вытащить своего друга из квартиры на прогулку. Об этом сообщает «АСТВ.ру».

По информации издания, инцидент произошел 1 июня в городе Южно-Сахалинске. По словам очевидца, девушки рассказали, что их товарища закрыли в квартире друзья, а они очень хотели выйти с ним на прогулку. Россиянки не стали опускать руки и вызвали на место автовышку.

К дому подъехала спецтехника, водитель которой повел к окну сахалинца «люльку». Молодой человек аккуратно залез в нее и успешно спустился на землю, где его ждали смеющиеся подруги.

До этого в Екатеринбурге школьник вышел на прогулку с другом через окно. Несовершеннолетний вылез из окна второго этажа, спустился на табличку с адресом и некоторое время постоял на ней, а затем прыгнул в сугроб.

Ранее кубанская школьница полгода ходила с пулей в сонной артерии после прогулки с друзьями.