Татьяна Тарасова приехала проститься с Анастасией Заворотнюк

На церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк приехала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом сообщает РИАМО.

Из машины Тарасова смогла выйти самостоятельно, после чего с небольшой посторонней помощью пересела на коляску.

«Она была прелестная, очень красивая, нежная, прекрасная актриса. Полюбила наше дело — фигурное катание — до такой степени, что даже вышла за Петю замуж. Их отношения вызывали у меня лично восторг», — говорила Тарасова ранее в беседе с «Матч ТВ».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Прощание с актрисой проходит в Покровском ставропигиальном женском монастыре при открытом гробе.

Ранее фигурист Авербух на прощании с Анастасией Заворотнюк рассказал, чего не было у актрисы.