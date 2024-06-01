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ВСУ повредили здание института, газопровод и ЛЭП в Стаханове

Жевлаков: в здании вуза во время обстрела Стаханова повредили более 200 окон

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Andriy Andriyenko/AP

Более 200 окон получили повреждения в здании института во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Стаханова. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Сергей Жевлаков.

В администрации Стаханова уточнили ТАСС, что под удар украинских войск попал Стахановский инженерно-педагогический институт-филиал Луганского государственного университета имени Владимира Даля.

По словам градоначальника, помимо здания института ВСУ также повредили несколько жилых домов, газопровод и линии электропередачи.

Жевлаков отметил, что коммунальщики уже ликвидируют последствия обстрела: убирают с проезжей части деревья, засыпают воронку. По его словам, жертв среди мирных жителей нет.

До этого ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Власти призвали местных жителей спуститься в подвалы или другое укрытие.

Ранее украинские военные при помощи БПЛА атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области.

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