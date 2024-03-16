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Суд Москвы огласил приговор убийце разработчика вакцины «Спутник V»

Суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Хорошевский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V» Алексея Змановского к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Суд <...> назначил Змановскому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, мужчина признан виновным за нарушение ч.1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 2 ст. 158 УК (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба). Преступнику также назначили штраф в размере 80 тыс. руб.

В январе заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского и один из основных создателей вакцины от коронавируса «Спутник-V» Борис Народицкий ушел из жизни. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее россиянам рассказали, как долго сохраняется эффект от обновленной вакцины «Спутник Лайт».

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