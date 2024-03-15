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Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии паники у жителей региона

Гладков: паники у людей в Белгородской области нет, власти оказывают помощь

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Власти Белгородской области помогают покинуть жителям районы с нестабильной обстановкой, однако паники у людей нет. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Задача наших врагов — все испортить и навредить нам, но самое главное — испугать. Мы мониторим блогосферу, социальные сети и средства массовой информации — паники у нас нет», — сказал он.

Гладков подчеркнул, что людям, которым страшно, власти помогают отселиться.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о ранении еще двух жителей при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 марта приграничные регионы Российской Федерации подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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