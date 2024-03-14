На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сработала в третий раз в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, система ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к Белгороду.

Чиновник также заявил, что, по предварительной информации, в городе есть прилет на территории строительной базы. В результате атаки пострадали двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения правого предплечья, а второй — множественные осколочные ранения нижних конечностей. Пострадавшие были госпитализированы.

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Кроме того, Гладков сообщил, что в Белгороде в результате прилета есть повреждения на территории коммерческого предприятия — осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Также стена летней кухни обрушилась во дворе частного домовладения.

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Как отметил губернатор, в Белгородском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

Ранее Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.