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Бортпроводница рассказала, почему не стоит пить кофе на борту самолета

NDTV: бортпроводница рассказала, что в кофе на самолете добавляют неочищенную воду

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Shutterstock

Бортпроводница из США рассказала, почему не стоит пить кофе на борту самолета, пишет NDTV.

По словам Сьерры Мистт, находясь в самолете, лучше не пить горячие напитки, такие как чай или кофе. Вместо этого женщина предлагает использовать бутилированную воду, вино, пиво или безалкогольные напитки.

«Если я и коллеги не в отчаянии, мы не пьем кофе или чай в самолете», — признается стюардесса.

Дело в том, что воду, которую используют для горячих напитков, не очищают, рассказала женщина.

«Кроме того, кофе часто бывает очень старым на самолете», — дополнила она.

Стюардесса также посоветовала пассажирам не заходить в туалет босиком, предупредив, что жидкость на полу «не всегда может быть водой».

«Я могу обещать вам, что жидкость на полу — это не вода, и вы не захотите в нее наступать», — подытожила Мистт.

Ранее пассажирка напала на стюардессу и оттаскала ее за волосы из-за запрета сходить в туалет.

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