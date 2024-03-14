МЧС сообщило подробности о крупном пожаре на крыше многоэтажки в Ярославле

В Ярославле на проспекте Ленина загорелась кровля жилого дома на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, проводится эвакуация людей. На месте работают 70 специалистов и 23 единицы техники.

До этого стало известно, что спасатели ликвидируют ландшафтный пожар в Забайкальском крае. Отмечается, что возгорание сухой травы произошло возле станции Лесная. Из-за сильного ветра огонь распространился на 60 га. Также пожарные боролись с огнем в дачном кооперативе. Там пожар охватил постройки на 30 участках.

Также в Нижегородской области после атаки беспилотника в промзоне случился пожар. Губернатор региона Глеб Никитин сообщал возгорание локализовали.

По словам губернатора, в результате атаки беспилотника никто не пострадал. Вовремя были приняты необходимые меры и эвакуированы сотрудники, отметил Никитин. Специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

Ранее пожар произошел на территории нефтезавода «Рязаньнефтепродукт» в Рязанской области.