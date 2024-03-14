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В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках

МЧС РФ: в Забайкальском крае произошел ландшафтный пожар

Огнеборцы ликвидируют ландшафтный пожар в Забайкальском крае. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

Отмечается, что возгорание сухой травы произошло возле станции Лесная. Из-за сильного ветра огонь распространился на 60 га. Также пожарные боролись с огнем в дачном кооперативе. Там пожар охватил постройки на 30 участках.

«Специалисты МЧС России локализовали все пожары и защитили от огня три населенных пункта. На месте работают более 100 человек и 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

До этого глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что пожар, возникший после атаки беспилотника в промзоне, локализован.

По словам губернатора, в результате атаки беспилотника никто не пострадал. Вовремя были приняты необходимые меры и эвакуированы сотрудники, отметил Никитин. Специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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