В Новой Москве трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и не получил травм

Мальчик из Новой Москвы выпал из окна в момент, когда старших членов семьи не оказалось рядом. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в поселении Десеновское, на четвертом этаже одного из домов. Родители уехали на работу и оставили трехлетнего ребенка бабушке и прабабушке. Перед произошедшим вторая открыла окно и отправилась на кухню к родственнице.

Когда пожилые женщины вернулись, они стали искать ребенка, но в квартире его не было. Старшие члены семьи выбежали из дома, к ним навстречу шел внук.

Выяснилось, что ребенок смог сам подняться. Женщины вызвали скорую помощь. Медики не обнаружили у пациента каких-либо травм, но оставили его для полного обследования.

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