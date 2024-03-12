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В России за зиму взлетел спрос на курьеров

ТАСС: в РФ зимой на 34% увеличился спрос на курьеров

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Shutterstock

В России зимой 2023-2024 годов увеличился спрос на курьеров, рост количества вакансий для них составил 34% в сравнении с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что у курьеров также выросли зарплаты (+38%), средний показатель перевалил за 112 тыс. рублей.

Потребность в курьерах этой зимой оказалась выше всего у петербургских предприятий, где число открытых вакансий для доставщиков выросло на 79% по сравнению с прошлогодним периодом. Следом идут Подмосковье (+52%), Свердловская область (+36%), Татарстан (+23%) и Москва (+16%).

По мнению директора по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елены Артемьевой, увеличение спроса на доставщиков в компаниях можно объяснить развитием сферы электронной коммерции, а также высокой популярностью курьерских услуг у населения.

До этого сообщалось, что зарплатные предложения работодателей в России за год выросли в среднем на 18,5%.

Ранее стало известно, на сколько выросли зарплаты айтишников в России.

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