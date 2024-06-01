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Путин поблагодарил команду фонда «Защитники Отечества»

Путин заявил, что сотрудники фонда «Защитники Отечества» знают нужды бойцов СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой поблагодарил его команду за работу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете», — сказал Путин.

Он отметил, что фонду исполнился год. По словам главы государства, сотрудники фонда знают, как «разбюрократить» систему принятия решений и довести до участников спецоперации все то, что власти Российской Федерации «делают для их поддержки». Цивилева подчеркнула, что на сегодняшний день данная организация помогает 200 тысячам участников СВО, в том числе людям с инвалидностью.

Также Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» пообещал поручить правительству ускорить работу по соцподдержке некоторых категорий участников специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин потребовал от чиновников работать так же напряженно, как участники СВО.

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