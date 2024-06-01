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Максим Фадеев представил гимн для фонда «Защитники Отечества»

Продюсер Максим Фадеев записал гимн «Защитников Отечества» вместе с военными

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Максим Фадеев записал гимн для фонда «Защитники Отечества». Об этом говорится в Telegram-канале организации.

«Наш гимн получился действительно народным, каждое слово в нем очень ценно для нас. Он важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей. Все они знают: страна обязательно окружит их заботой и почетом», — заявила председатель фонда Анна Цивилева.

По словам руководителя фонда, над текстом песни работал не только сам Фадеев, но и военные из зоны СВО. Перед презентацией текста его отправили героям на передовой, которые прочли и внесли свои изменения в композицию.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента России Владимира Путина. Он занимается тем, что адресно отправляет помощь ветеранам СВО и семьям ушедших бойцов.

Ранее Джигурда опроверг данные о своих планах уйти на СВО.

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