Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции призвали начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Украине

Политик Филиппо призвал начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Киеву

close
100%
Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости переговоров с Россией вместо поддержки Украины. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Украинский депутат Гончаренко только что проболтался: французские войска уже в пути на Украину! <…> Больше никаких евро и оружия для Украины, выйти из НАТО, поговорить с Россией: остановить марш к третьей мировой войне! Всеобщее восстание за мир!» — написал Филиппо.

Он считает, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически хочет объявить войну Российской Федерации 6 июня в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. При этом он умалчивает своим соотечественникам, что французские войска уже находятся на Украине, отметил политик.

«Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!» — резюмировал Филиппо.

Ранее во Франции объяснили, почему Запад выставляет Россию в роли врага.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами