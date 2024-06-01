Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости переговоров с Россией вместо поддержки Украины. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Украинский депутат Гончаренко только что проболтался: французские войска уже в пути на Украину! <…> Больше никаких евро и оружия для Украины, выйти из НАТО, поговорить с Россией: остановить марш к третьей мировой войне! Всеобщее восстание за мир!» — написал Филиппо.

Он считает, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически хочет объявить войну Российской Федерации 6 июня в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. При этом он умалчивает своим соотечественникам, что французские войска уже находятся на Украине, отметил политик.

«Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!» — резюмировал Филиппо.

Ранее во Франции объяснили, почему Запад выставляет Россию в роли врага.