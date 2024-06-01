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Найден новый фактор риска деменции

MedicalXpress: криминальное прошлое повышает риск деменции в пожилом возрасте

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Depositphotos

Анализ данных 3,5 миллионов человек показал, что у людей с криминальным прошлым повышен риск деменции. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые исследовали данные людей старше 50 лет, из которых 800 тысяч имели криминальное прошлое. У пожилых, совершивших тяжкие преступления, неоднократно осужденных или получивших длительные сроки тюремного заключения, был значительно более высокий риск развития деменции и легких когнитивных нарушений.

Предполагается, что результаты объясняются худшим физическим и психическим здоровьем у связанных с криминалом людей. Знание того, как преступный образ жизни влияет на здоровье человека по мере старения, может быть полезно для разработки мер по профилактике деменции.

До этого ученые выяснили, что вещество из граната может лечь в основу новых лекарств против болезни Альцгеймера. Испытания на мышах показали, что оно смягчает симптомы деменции.

Ранее особенность слюнных желез связали с симптомами болезни Паркинсона.

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