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Экс-голкипер «Зенита» ответил на вопрос о переходе в «Спартак»

Экс-голкипер «Зенита» Лунев о переходе в «Спартак»: не комментирую слухи

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Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев, выступавший ранее за петербургский «Зенит», назвал слухами информацию о том, что он может перейти в московский «Спартак», передает «РБ Спорт».

«Спартак»? Это какие-то непонятные слухи, я их не комментирую», — сказал Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

В нынешнем сезоне Лунев выступал за азербайджанский «Карабах», где провел 32 матча, десять из которых отстоял на ноль. Действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся).

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что «Спартаку» нужна особая поддержка.

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