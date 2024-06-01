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В парижском музее Орсе вандал наклеила плакат на картину Клода Моне

BFMTV: экоактивист наклеила плакат на картину Моне «Маки» в музее Орсе в Париже

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wikipedia.org

Активистка, выступающая против изменения климата, испортила картину известного художника-импрессиониста Клода Моне «Маки» в парижском музее Орсе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации журналистов, утром 1 июня девушка пришла в выставочный зал музея с плакатом с изображением «кошмарной» версии упомянутой картины в красных цветах. В результате ей удалось приклеить плакат на произведение искусства.

До того как ее задержали стражи порядка, активистка успела снять куртку и попозировать рядом с картиной Моне в футболке с надписью «+4 градуса — ад». Более того, девушка приклеила одну руку к стене рядом с рамой картины, но это не помешало правоохранителям взять ее под стражу.

Во время перфоманса активистка заявила, что из-за изменения климата в скором времени людям придется любоваться неприглядными пейзажами, аналогичными изображенному на ее плакате. По ее словам, уже в 2100 году юг Европы будет не отличить от пустыни Сахары.

18 мая члены радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие против изменения климата, проникли на территорию аэропорта в немецком городе Мюнхене и устроили там акцию протеста. Активисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе, из-за чего руководству воздушной гавани пришлось временно закрыть аэропорт.

Ранее в столице Польши экоактивисты облили краской памятник Варшавской русалке.

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