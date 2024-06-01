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Ford выпустил пикап F-150 для гонок

Ford доработал пикап F-150 дя участия в автогонках

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Ford

Американская компания Ford выпустила доработанный электрический пикап F-150. Об этом сообщает motor.ru. Автомобиль будет участвовать в популярнейшей в США гонке Pikes Peak International Hill Climb.

Отмечается, что все кузовные панели спроектированы с единственной целью - обеспечить максимальную прижимную силу во время заезда по извилистой гоночной трассе. Информации о технических характеристиках нет, но известно, что силовую установку создавала австрийская компания STARD совместно со специалистами Ford Performance.

Управлять машиной будет трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма.

До этого стало известно, что компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, начала предварительные продажи новой гибридной версии кроссовера Free. Запас хода на электричестве вырос до 318 км. Полный запас хода — 1458 км.

Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тыс. юаней (3,36 млн рублей по курсу на момент публикации).

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