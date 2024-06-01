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В НАТО призвали производить дешевое оружие на фоне конфликта на Украине

Бауэр: конфликт на Украине доказал важность разработки более дешевого оружия

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российско-украинский конфликт продемонстрировал необходимость разработки более дешевого оружия. К такому выводу пришел глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, чьи слова передает ТАСС.

«Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения», — заявил он в рамках форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По оценке руководителя комитета, ситуация, при которой беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракета стоимостью $3,5 млн используется для того, чтобы уничтожить беспилотник стоимостью $10 тыс., является неправильной.

Бауэр порекомендовал сбалансировать количество высококачественного и дорогостоящего вооружения в пользу более дешевого для менее значимых целей.

«Это один из результатов конфликта на Украине», — указывается в материале.

Перед этим министерство обороны России сообщило, что ударом Вооруженных сил РФ были поражены арсеналы хранения западного вооружения ВСУ.

Ранее Рогозин призвал «не играть в демократию» при закупке оружия для СВО.

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