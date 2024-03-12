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В России самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство

В Приморском океанариуме самка ската, живущая без самца, принесла потомство

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Приморский океанариум/VK

Самка красного хвостокола, проживающая в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца уже восемь лет, удивила сотрудников учреждения, принеся потомство. Об этом пишет РИА Новости.

«Три маленьких красных хвостокола Hemitrygon akajei (надотряд скатов) появились на свет в Приморском океанариуме. Редкое явление партеногенеза внутри этого вида вызвало интерес даже у опытных биологов», — сообщили сотрудники океанариума.

По словам представителей учреждения, малыши родились у одной из четырех самок хвостокола, которые проживали в океанариуме. «Восемь лет назад четыре самки были привезены из Тайваня и жили в аквариуме без самца. Одна из них принесла потомство, и все новорожденные также оказались самками», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что ученые также рассматривают версию того, что самка могла быть оплодотворена до прибытия в океанариум во Владивостоке. Такая «отложенная беременность» известна у скатов и акул.

Представители учреждения добавили, что у новорожденных хвостоколов разный характер: одна девочка очень любопытная и активная, в то время как две другие значительно спокойнее.

Хвостоколы быстро растут и к двум-трем годам достигают взрослых размеров, которые составляют 60-80 сантиметров в диаметре. Их отличительной особенностью является ядовитый шип на хвосте, который у новорожденных скатов тщательно прижат к хвосту и скрыт за специальной кожей.

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