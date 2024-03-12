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Неизвестный, крепивший бомбу к машине замректора луганского вуза, попал на камеры

Камеры сняли человека, минировавшего машину замректора луганского вуза Киселева

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Depositphotos

Камеры зафиксировали неизвестного, который прикрепил бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева. Об этом пишет РИА Новости.

Сам Киселев рассказал агентству, что взрывное устройство обнаружили под днищем авто. Самого подозреваемого разыскивают. «Я думаю, что наши силовые ведомства в ближайшее время постараются его найти, потому как от этого зависит не только моя жизнь, но и жизнь многих наших людей», — отметил Киселев.

Он добавил, что если бы у злоумышленников получилось устроить взрыв, то помимо него пострадали бы другие мирные жители, в том числе и дети, так как рядом людное место.

Предмет, похожий на взрывчатку, нашла служебная собака, как до этого стало известно. Территорию вокруг автомобиля оцепили, движение транспорта и пешеходов было ограничено. Сотрудники главного криминалистического управления СК забрали предмет, похожий на электродетонатор, и неустановленное вещество белого цвета.

Ранее на территории Петербургского нефтяного терминала нашли беспилотный летательный аппарат с двигателем иностранного производства и 20 кг взрывчатого вещества.

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