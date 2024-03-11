В Киеве заявили, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно

Вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «Киев 24».

«Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — сказал он.

Он подчеркнул, что это является серьезной проблемой, Киеву нужно приложить большие усилий, чтобы провести адаптацию вернувшихся детей.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик. По ее словам, Киев продолжает заниматься «мифотворчеством и имитацией заботы о детях», высказала свое мнение омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что приемным семьям угрожают в социальных сетях, по телефону, выкладывают в открытый доступ юридическую информацию, персональные сведения, запугивают проживающих в таких семьях детей, а в некоторых случаях и похищают ребенка.

Ранее дети из Донбасса и Запорожья побывали на самой высокой фабрике мороженого в мире.