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В Киеве заявили, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно

Павличенко: вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно

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Vadim Ghirda/AP

Вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «Киев 24».

«Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — сказал он.

Он подчеркнул, что это является серьезной проблемой, Киеву нужно приложить большие усилий, чтобы провести адаптацию вернувшихся детей.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик. По ее словам, Киев продолжает заниматься «мифотворчеством и имитацией заботы о детях», высказала свое мнение омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что приемным семьям угрожают в социальных сетях, по телефону, выкладывают в открытый доступ юридическую информацию, персональные сведения, запугивают проживающих в таких семьях детей, а в некоторых случаях и похищают ребенка.

Ранее дети из Донбасса и Запорожья побывали на самой высокой фабрике мороженого в мире.

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