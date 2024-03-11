В Петербурге собака изуродовала девушке лицо

В Московском районе Петербурга собака набросилась на девушку и искусала ей лицо. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел ночью 9 марта во дворах жилых домов по Московскому проспекту. За медицинской помощью обратилась девушка с рваными ранами на лице.

Выяснилось, что на 32-летнюю жительницу города Коммунар напала собака, у пострадавшей диагностированы укушенные раны носа и подбородка. Обстоятельства нападения агрессивного пса и его владелец устанавливаются.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело после нападения собаки на школьника.