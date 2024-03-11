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Уральский таксист уснул за рулем и врезался в автобус

В Екатеринбурге таксист уснул за рулем и врезался в автобус

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Shutterstock

В Екатеринбурге таксист уснул за рулем во время выполнения заказа и врезался в автобус. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в микрорайоне Широкая Речка. Автомобиль такси с двумя пассажирками врезался в автобус.

По словам одной из девушек, в результате произошедшего она, предположительно, получила сотрясение мозга. Она также рассказала, что у второй россиянки сломан нос. Таксист не получил травм.

Пострадавшая клиентка также рассказала, что авария произошла, когда водитель уснул за рулем из-за усталости. По ее словам, мужчина «как будто на руль упал».

Ранее водитель автобуса Новосибирск — Кемерово уснул за рулем.

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