В ряде регионов Украины прозвучала воздушная тревога

В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что сигналы оповещения прозвучали Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.

До этого сообщалось, что в Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Также в подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены. Властям поступили сообщения о разрушении, но точное количество объектов и какие именно повреждения были получены, не уточняли.

При этом о повреждениях на объекте инфраструктуры заявили в Одесской области на юге Украины после ночных взрывов.

В эту же ночь мощные взрывы зафиксировали в Харькове на востоке Украины. Кроме того, глава назначенной Киевом военной городской администрации (ВГА) Роман Мрочко сообщил, что новая серия взрывов произошла в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне.

Ранее в Днепропетровской области после взрыва загорелся объект инфраструктуры.