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В результате стрельбы в Люберцах ранены пятеро человек

МВД: в результате стрельбы в подмосковных Люберцах ранены пятеро человек

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Global Look Press

В результате стрельбы в подмосковных Люберцах ранены пятеро человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Полиция прибыла на место после сообщения о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте.

«В ходе конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего покинули место происшествия», — описывают предварительную версию событий правоохранители.

Полицейские приступили к установлению причастных лиц. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого подмосковный таксист открыл стрельбу из автомобиля 8 марта.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел 8 марта на проспекте Комсомольский в Люберцах. Проживающие там люди услышали звуки стрельбы и обратились в правоохранительные органы.

Ранее полиция задержала предполагаемого террориста после сообщения школьника.

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