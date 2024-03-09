В Берлине машина врезалась в женщину с коляской перед торговым центром на улице Лейпцигерштрассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Мать и ребенок в настоящее время находятся в реанимации. Состояние обоих пострадавших оценивается как критическое, никакой дополнительной информации сейчас нет.

По данным Bild, авария произошла в 10 часов утра по местному времени. Известно, что водитель автомобиля также получил серьезные травмы.

8 марта сообщалось, что сын президента Переходного суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана Мохамед Феттах эль-Бурхан Рахман был госпитализирован в тяжелом состоянии после аварии на мотоцикле в Анкаре.

В феврале автобус с футболистами и тренерским штабом мадридского «Реала» попал в аварию по дороге на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Инцидент произошел в Германии. Водитель автомобиля, двигавшегося по трассе, отвлекся на клубный автобус «сливочных» и начал видеосъемку, что и привело к ДТП.

Ранее известная российская писательница пострадала в ДТП.