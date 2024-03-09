В Кривом Роге на Украине произошел взрыв

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине произошли взрыв и пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, взрыв произошел в районе северного горно-обогатительного комбината.

8 марта сообщалось, что в Харьковской области произошли взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого серия взрывов произошла в Одессе. Государственная система оповещения населения на Украине объявила о воздушной тревоге в Одесской области.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения.