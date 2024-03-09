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Крупный природный пожар в Приморье локализовали

Природный пожар в Приморье локализовали на площади 950 гектаров

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Природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья был локализован на площади 950 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого министерства ГО и ЧС.

По данным агентства, в тушении пожара задействованы 50 человек и 10 единиц техники. Крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья в минувшие выходные. К утру 5 марта площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, а на утро 6 марта — свыше 1 тысячи гектаров.

До этого власти Приморского края ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе, где со 2 марта продолжаются крупные природные пожары. Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Также глава муниципалитета поручил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.

5 марта в Хасанском районе Приморья из-за пожаров автодорога оказалась окружена огнем и дымом. В этот же день
большой природный пожар, охвативший площадь 1380 гектаров у границы национального парка «Земля леопарда» в Приморье, был успешно потушен.

Ранее спасатели потушили 10 гектаров горящей травы в Приморье.

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